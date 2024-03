Nostalgia per un'editoria che non c'è più. I segreti di dieci case editrici nell'"L'Italia dei libri" di Munari

Scorribande in un vasto mondo antico. Ormai cambiato per sempre. Come nascono le collane, chi sono le menti dietro la macchina, chi scopre gli autori, o anche come ci si fa scappare un bestseller o un futuro classico. Ma come si è passati dalle foto del Che alle librerie bistrot?

Ha preferito “le porcherie sessuali ai valori culturali”, le “rivelazioni inesistenti ai saggi storici”, con un “gusto dello scandalo per lo scandalo”, per via della sua concezione della vita “molto mediocre e pessimistica”. A parlare così di Giangiacomo Feltrinelli è un collaboratore della casa editrice che si dimette nel ’62 in polemica con l’editore. Libri di grandissimo successo pubblicati in poco tempo, Tropico del Cancro, Il Dottor Živago, il Gattopardo, ancora adesso colonne del catalogo, e in parallelo opere terzomondiste e impegnatissime, come Piccolo manuale del guerrigliero urbano o le memorie di Fidel Castro che non si faranno mai (seppur vennero pagate 25 mila dollari). Quando arrivò la notizia della morte di Che Guevara, Giangiacomo Feltrinelli che era alla fiera di Francoforte, tappezzò il suo stand con foto del comandante e pubblicò a tempo record i suoi scritti.