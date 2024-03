Dare dell'antisemita agli intellettuali che hanno fatto la nostra storia

Se qualcuno mi dà dell’antisemita l’istinto è di spaccargli la faccia. Come reagirebbe il giovane Karl Marx degli anni 40 di due secoli fa? O il padre nobile della socialdemocrazia, Karl Kautsky, il quale polemizzava con i primi sionisti sostenendo che il socialismo poteva affermarsi solo con l’assimilazione tra socialisti ebrei e non ebrei? O Sigmund Freud? O Albert Einstein? Contro Marx riemerge periodicamente l’accusa di antisemitismo giovanile (e non solo giovanile). Robert Misrahi a suo tempo tacciò il suo scritto del 1844 Sulla questione ebraica addirittura come “un appello al genicidio”. Nell’introduzione al suo notevole e recentissimo lavoro Critica della questione ebraica. Karl Marx e l’antisemitismo (Bollati Boringhieri 2024), Manuel Disegni ricorda che continuano a scontrarsi, almeno dal secondo dopoguerra, “due partiti” ai ferri corti. Quello di chi mette in rilievo un’avversione, un’antipatia dell’ebreo Marx per gli ebrei o l’ebraismo; e il partito opposto di chi ritiene che in questi termini la questione non esista. Marx non ce l’ha con gli ebrei. Ce l’ha con la “Sacra famiglia” degli hegeliani di sinistra, con le astrusità e il trattamento della “questione ebraica” da parte di Bruno Bauer e soci, di tutti quelli che contrapponevano l’esclusivismo, il particolarismo ebraico all’“universalismo” della salvazione cristiana, o all’universalismo della rivoluzione.



