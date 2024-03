L'appendice dal titolo ermetico che ci ha consegnato un grande Gogol'

Serena Vitale cura la nuova edizione delle "Memorie di un pazzo" e ci rivela che questo racconto non esisterebbe senza i frammenti di una commedia che non è mai stata scritta integralmente e mai messa in scena

Cominciamo dalla fine – anche se voi dovreste cominciare dall’inizio, cioè dall’introduzione di Serena Vitale, che come sempre non ha rivali (lei, e tutte le cose che scrive).

Ma cominciamo dalla fine. E precisamente da “Il Vladimir di terzo grado”, succulenta appendice di una manciata di pagine a questa nuova e croccante edizione de Le memorie di un pazzo di Nikolaj Vasilievic Gogol’ (Adelphi, 104 pp., 10 euro). Appendice da cui apprendiamo che questo racconto non esisterebbe senza il testo, o meglio, senza i testi che trovate a partire da pagina 72, e che sono i preziosi frammenti di una commedia che non è mai stata scritta integralmente e mai messa in scena. E che ha un titolo ermetico solo in apparenza: il Vladimir di Terzo grado era un’altisonante onorificenza che conferiva grandi privilegi e un solidissimo credito sociale. Dunque ambitissima. E’ grazie all’attore Michail Šcepkin che oggi ne conosciamo la trama.