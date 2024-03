Grilli in affari

Chi ha accompagnato, dollari in mano, Gerry Cardinale al Milan e Dan Friedkin alla Roma? E chi ha sostenuto Kkr nell’acquisto della rete fissa Telecom? Chi ha finanziato l’uscita di Benetton dalle autostrade, salvato la Pernigotti, comprato mezza piazza San Babila e dovrebbe quotare Prada a Milano? E ancora, Mps, Banco Bpm, il mega risiko nella galassia finanziaria del nord. Dietro alcuni dei maggiori affari in terra d’Italia c’è la più grande delle banche americane, la Jp Morgan Chase guidata da Jamie Dimon. Il suo occhio, il suo orecchio, il gran suggeritore sulla scena nazionale è da dieci anni Vittorio Grilli. Non che faccia tutto lui, sia chiaro. Jp Morgan ha puntato sul paese dove fioriscono i limoni e ha nominato manager italiani. Recentemente, è salito Filippo Gori al vertice di tutti gli affari in Europa, medio oriente e Africa. Il numero uno operativo in Italia è dal 2018 Francesco Cardinali. Ma come presidente della banca corporate & investment per l’area euro-mediterranea, spetta a Grilli il ruolo di rainmaker, come si dice nel gergo finanziario americano, l’uomo della pioggia che a differenza dello stregone indiano fa piovere sì, ma soldi e clienti. Per lui è quasi una rivincita dopo le sconfitte subite a cominciare dalla mancata nomina a governatore della Banca d’Italia nel 2011. Si mise di traverso Mario Draghi, allora chiamato a presiedere la Banca centrale europea, il quale non gli ha perdonato il passaggio armi e bagagli dal ciampismo al tremontismo.

