Gerardo dei Tintori, il santo che fece l'ospedale

"Ut curam infirmorum habent", "perché abbiano cura degli infermi". Che nel latino medieval-lombardo che già anelava a farsi lingua nuova per una società nuova non erano più soltanto i “malati”, ma anche i poveri, gli affamati, i senza casa. Tutti quelli che oggi, anziché infermi, chiameremmo “fragili”. Fu esattamente 850 anni fa, fu esattamente il 19 di febbraio del 1174, che un uomo di quarant’anni, energico e non di bassa statura per quell’epoca, non di classe nobile ma di famiglia benestante – erano artigiani, tintori della lana e di pannilani – convocò i consoli del comune di Modoetia, l’arciprete Oberto, massimo rappresentante in città del vescovo di Milano, e i canonici del duomo di San Giovanni Battista. E mise sotto il loro naso una pergamena da firmare, una “Conventio”, un atto notarile, una stipula con cui otteneva che l’opera pia da lui iniziata e a cui aveva deciso di dedicare tutta la vita, nonché tutte le sostanze ereditate dal padre, cioè l’hospitale pauperum che sorgeva dove prima c’era la tintoria, sulla riva sinistra del Lambro, diventasse un’istituzione civica capace di avere continuità e mezzi nel tempo. E in piena libertà.



