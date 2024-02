La pandemia senza i virus. Il ritorno al romanzo di Michael Cunningham

Cunningham è tornato al romanzo dopo quasi un decennio, dopo l'esplosione della pandemia. "Cercavo una storia che potesse parlarne ma non direttamente", dice lo scrittore. E così è nato Day, edito per la Nave di Teseo

"Io adoro Instagram”, dice al Foglio lo scrittore premio Pulitzer Michael Cunningham. “Non solo puoi avere degli spiragli su persone che vivono nel contemporaneo. Poi, e forse è una cosa da scrittore arrogante, se seguo a sufficienza qualcuno posso capire la persona dietro i post. Mi chiedo: cosa non sta fotografando? Io non posto da anni, nel lockdown postavo foto del cielo per ricordarmi le sue variazioni ogni giorno”. Dice che di internet gli piace il fatto che ci siano così tanto storyteller e che non debbano necessariamente passare per l’editoria per raccontare cose.