La dura infanzia di Farida Khelfa, che poi arrivò in cima all'olimpo della moda

Bella, sottile, svettante, capelli neri cortissimi, sguardo di velluto, zigomi regali, rossetto scarlatto sulle labbra sensuali, sorriso da mille e una notte su un’arcata dentale bianco smagliante, Farida Khelfa è una delle donne più eleganti d’Europa. Nelle sue molte vite è stata la musa di stilisti di grido che negli anni Ottanta hanno rivoluzionato la moda, come Jean Paul Gaultier e Thierry Mugler; un mannequin da sogno quando a sfilare erano creature leggendarie; la direttrice delle collezione di un sarto geniale, arabo come lei, Azzedine Alaïa; e infine l’ambasciatrice della casa di moda Schiaparelli, marchio storico acquistato da Diego Della Valle che per rilanciarlo si è fidato del fiuto di Inès de la Fressange. Farida Khelfa è stata anche attrice per una breve stagione e quindi autrice e produttrice di documentari sul suo mondo e sui suoi amici, come Jean Paul Gaultier e Christian Louboutin, l’inventore delle famose décolletés tacco 18 dalla suola rossa, presto destinate al Museo della moda. Da trent’anni Farida Khelfa vive con l’industriale Henri Seydoux, esponente della Haute Société Protestante, l’élite liberale aperta al mondo ma ispirata al rigore della cultura, nonché figlio del fondatore di Pathé Cinéma, padre dell’attrice Léa Seydoux, e fondatore in proprio di un’impresa ad altissimo valore aggiunto, la Parrot, un’azienda di telecomunicazione all’avanguardia, che produce fra l’altro impianti senza fili e droni intelligentissimi di ultima generazione.

