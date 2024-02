I colori nei versi di Federico García Lorca

Sono le poesie di Federico García Lorca, da rileggere al tempo dell’armocromia. Un po’ giullare un po’ gitano, morì per la libertà/ Echi percorre l’enorme pianura… / rimanga bianco su bianco chiarore”. Anche il colore può farsi specchio attraverso cui vedere la realtà. “Nella voce interrotta / vanno i suoi occhi / (Il nero / sul rosso) / E la grotta bianca di calce / trema nell’oro / (Il bianco / sul rosso)”. Anche il colore è pieno di storie da raccontare. “E tutte le rose sono bianche / bianche come la mia pena”. Anche il colore ha tanto da dirci e da insegnarci. Facevamo questa considerazione poiché la Treccani ha scelto “armocromia” come una delle nuove parole del 2023. “E nella tavola divina dove il pittore forse ha sognato / vi sono colori di sospiri e giri di ballata”. Stiamo citando Federico García Lorca.

