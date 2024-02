Cent'anni di blu. Perché "Rhapsody in Blue" è ancora attuale

Dice lei, che è l’attrice Margaret Livingston reduce dalle riprese di “Aurora” di Murnau: “O perdi almeno una ventina di chili o io non ti sposo!”. Il pretendente, che è il corpacciuto bandleader Paul Whiteman, invece di gridare al body shaming accetta le condizioni e sulla sua dieta ci costruisce un business. Dapprima informa i giornali dell’impresa, i quali voracemente si premureranno di scrivere della progressiva perdita di peso, poi raccoglie le sue ricette dimagranti nel libro Il fardello di Whiteman. Sarà un bestseller. Il musicista, che per inciso sposerà la Livingston nel 1931, sapeva come trasformare le avversità in trampolini per la sua fama, le situazioni complicate in opportunità. Era un impresario terribilmente sicuro di sé, un uomo di successo che non aveva paura di niente. Ci vuole quindi un bello sforzo di immaginazione per figurarselo mentre trema come un gattino indifeso in un angolo del camerino dell’Aeolian Hall di New York, pronto a svignarsela dalla porta sul retro dando forfait a pochi minuti dall’inizio del concerto. Eppure, il pomeriggio del 12 febbraio del 1924, il Nostro era in quelle condizioni. Che fosse il Lincoln Day evidentemente non gli restituiva alcun conforto, assalito com’era – è sua l’espressione – da una “fifa nera”. Prima di dire delle ragioni di tale strizza consegniamo il povero Whiteman con le gambe che gli fanno giacomo giacomo a una dissolvenza e riavvolgiamo la pellicola.

