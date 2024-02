L'apostolo dei matti. Cento anni per Franco Basaglia, lo psichiatra che chiuse i manicomi

Franco Basaglia compie un secolo, era nato a Venezia il 10 marzo 1924 e cent’anni sono abbastanza per guardare in prospettiva la sua breve vita – è morto a soli cinquantasei anni – e il suo fiammeggiante profilo di medico umanista, psichiatra tra i più importanti del XX secolo e autore dello strappo culturale che ha segnato un’epoca. Lo strappo che condusse alla chiusura dei manicomi. Dunque chi era, che cosa ci ha lasciato e come riuscì nella sua impossibile impresa? C’era una volta un ragazzo veneziano, alto e dinoccolato, occhi azzurri lampeggianti e una faccia come disegnata da Hugo Pratt che gli fu amico; sua moglie Franca Ongaro fece una riduzione dell’Odissea per ragazzi tutta disegnata da lui. Al massimo del suo fulgore, ha raccontato scherzosamente sua figlia Alberta, era l’idolo delle studentesse. Quando andava in giro con lui nelle università, le dicevano: “Ehi bambina, cavati di qui. Cosa credi, sono uscita senza asciugarmi i capelli per arrivare presto e vedere Basaglia da vicino…”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE