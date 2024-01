Rubati dai nazisti gli Schiele di Grünbaum tornano a casa

Fritz Grünbaum, ebreo moravo, nei primi anni del Novecento diventò un cabarettista di successo. Scriveva libretti e spettacoli, fece anche da sceneggiatore e da attore per alcuni film, gestiva locali di cabaret prima a Vienna e poi a Berlino dove, con il crescere della cultura nazional-socialista, iniziava anche a inserire battute e sketch politici. Grünbaum fu anche un grande collezionista di opere d’arte, in particolare di modernisti austriaci. Si parla di circa quattrocento opere tra cui 81 tra quadri e disegni di Egon Schiele. Con Hitler al potere Grünbaum lasciò la Germania tornando a Vienna e, quando i nazisti si presero l’Austria cercò, invano, di fuggire in Cecoslovacchia. Quindi fu catturato e mandato a Dachau dove organizzò alcuni spettacoli per gli altri prigionieri e, i primi giorni del 1941, morì. La moglie Lilly Herzl sopravvisse poco di più, morendo poi in un campo di sterminio in Bielorussia.

