Sentirsi un po' Dante mentre ci si avventura nell'atelier di Anslem Kiefer

Il protagonista della “Tana”, racconto che Franz Kafka scrisse nell’inverno del 1923, è un roditore; o forse no, forse si tratta di un uomo, o per essere precisi di un architetto, tutto impegnato a costruire la sua casa sotterranea. Una casa che deve proteggerlo dal mondo esterno. Gallerie silenziose e deserte, cunicoli che si allargano in piccole piazze dove riposare, dove nascondersi; ma la paura di essere raggiunto dal nemico è inarginabile, e allora bisogna scavare diramazioni che portino a vicoli ciechi e ancora percorsi ritorti su loro stessi. E’ così che la tana si fa labirinto, abisso dentro l’abisso, ossessione – lo spazio mentale diventa spazio fisico. Quella di Kafka è la suggestione che il critico Vincenzo Trione associa al suo peregrinare nel sottosuolo di Barjac, museo-laboratorio-città costruito da Anselm Kiefer, uno tra i massimi artisti contemporanei. Perché non si può parlare della sua arte senza rifarsi al mito e alla letteratura. Attraverso le oltre trecento pagine di “Prologo celeste, nell’atelier di Anselm Kiefer” (Einaudi), Trione ci accompagna in un viaggio avventuroso quanto un romanzo di Jules Verne.

