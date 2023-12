Il valore intrinseco del merito, brandito dal moralismo di Calvino e Fortini

Dalla lotta di classe alla felicità personale: il lavoro ben fatto ha un valore in sè che non riguarda solo l'ascesa sociale, ma la costruzione delle persone che vogliamo essere e della società

Se le esperienze autobiografiche contano qualcosa, vorrei usare la mia per difendere “La rivoluzione del merito” di Luca Ricolfi, in cui il merito è apprezzato in quanto strumento per combattere le disuguaglianze sociali (ma la parola “rivoluzione” mi sembra troppo).