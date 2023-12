Chi l'avrebbe mai detto che l'ignoranza può essere perfino interessante

Via ranuncolo, via amento, fuori anche castagna. Parole in disuso. Da qualche anno la nuova edizione dell’Oxford Junior Dictionary le ha defenestrate. Per carità, niente da dire su amento (“correggia di cuoio fissata al giavellotto dei soldati romani” o “infiorescenza con asse allungato e fiori solo staminiferi o solo pistilliferi”), ma su castagna si poteva forse chiudere un occhio. Tra le parole aggiunte, invece: banda larga, chatroom, allegato, copiaincolla. Bisogna mettersi il cuore in pace, sono trapassi inevitabili. Forse, fino a una decina di anni fa, nei remoti dintorni di Stockbridge, qualche mohicano collezionava ancora corregge, dipingeva infiorescenze prive di stami e coglieva bracciate di ranuncoli, mentre oggi, per lo più, in tutto il resto del mondo si chatta, si chatta, e ancora si chatta (anche con residenti in remoti dintorni), ma proprio per questo fu eccessivo metterla giù dura come fecero Margaret Atwood e altri ventisette glossoluddisti, riuniti in allarmatissimo appello – gli appellanti, a un certo punto, usavano la parola “connessione” per dire “corrispondenza”, e si sa, un dettaglio può uccidere una poesia.

