I paradossi dello scontro tra Mitsotakis e Sunak sul Partenone

In un mondo dell’arte, o meglio del consumo artistico globale, in cui un artista-brand come Banksy fa tagliuzzare in diretta un suo quadro e tutto il mondo intorno applaude la trovata di marketing (simile a quella di Damien Hirst che brucia le sue opere vendute in copia digitale NFT), perché dovrebbe essere così assurda l’idea di tagliare in due, come nella storiella di Salomone, la Gioconda e dividerla in due musei? La Gioconda ugualmente ridotta, sebbene intera, a Non-Fungible Token di sé stessa, macchia digitale archiviata in miliardi di smartphone che nessuno riguarderà mai? Del resto, nell’epoca della fungibilità economica dell’opera d’arte, ha perfettamente ragione il premier greco Kyriakos Mitsotakis quando dice alla Bbc, della Gioconda dimezzata: “Pensi che i tuoi spettatori ne apprezzerebbero comunque la bellezza?”.

