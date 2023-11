Un vaccino fasullo per Hitler

Agli inizi di dicembre 1943, un uomo varca l’ingresso del campo di concentramento di Buchenwald. Viene destinato al cosiddetto “Blocco 50”. A differenza del campo di Auschwitz da cui proviene, qui potrà dormire in un letto con lenzuola e coperte, anziché ammucchiato con altri internati, e ricevere razioni di cibo leggermente più abbondanti. Un ufficiale lo accoglie dandogli del lei, e lo invita a entrare in una porta con la scritta “Divieto di accesso”. Dentro la porta lo attende un laboratorio, riccamente attrezzato, in buona parte con strumentazione sottratta alle migliori università europee. Qui, per ordine del capo dell’ufficio igiene del servizio medico delle SS, Joachim Mrugowsky, è stato trasferito il centro dove produrre i vaccini anti-tifo destinati a proteggere l’esercito tedesco, dopo che i bombardamenti britannici hanno distrutto la sede dell’istituto a Berlino. Ad accogliere l’uomo è l’ufficiale delle SS Erwin Ding-Schuler, un giovane medico con ambizioni di carriera accademica che vede in questo laboratorio una grande opportunità personale. Grazie al vaccino anti-tifo che uscirà da Buchenwald, spera di riuscire a tenersi lontano dal fronte di battaglia. E dopo la guerra, magari a diventare professore universitario. E il nuovo arrivato è proprio ciò di cui ha bisogno. Per quest’ultimo, lavorare nel laboratorio del Blocco 50 è l’unica possibilità per tentare di salvare sé e la propria famiglia.

