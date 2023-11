Nero come la pece. Storia di un materiale che ha plasmato un'intera società

Cosa estraggono in Sicilia? – Hanno avuto una concessione su alcuni terreni al Sud, dalle parti di Ragusa, ci sono cave dove gli operai bucano la terra calcarea e spaccano pietre per cercare quelle intrise di bitume, una volta estratte le fanno a pezzi, le caricano sui carri e da lì arrivano alla costa dove con una serie di barche da trasporto vengono portate al largo fino ai nostri piroscafi che le portano in Inghilterra. – E poi in Inghilterra che ci fanno con quelle pietre? – Dicono che questo è il futuro, Robart, io non me ne intendo, ma so che da quelle pietre scaldate ci ricavano l’asfalto, una specie di gomma nera con la quale vogliono pavimentare le strade di mezzo mondo. – E perché? – Sai, amico mio, i signori hanno voglia di viaggiare morbidi sulle loro carrozze, i ricchi hanno i culi delicati. Il bitume impregna le pietre del fondo sassoso delle strade e poi diventa duro come la roccia, ma quando è caldo è morbido e riescono a spalmarlo come burro su una fetta di pane, rende la strada impermeabile e fa scorrere le ruote che scivolano lisce e non sobbalzano più”. Questo dialogo, che descrive il momento di passaggio dalle strade polverose all’èra della città moderna con le vie asfaltate, fa parte del racconto dal titolo Cuore di pece dello scrittore Marco Steiner, conosciuto per la sua collaborazione con Hugo Pratt nelle avventure di Corto Maltese, contenuto nel volume di quasi quattrocento pagine dal titolo Bitume, a cura della Fondazione Federico II di Palermo e di Vincenzo Cascone.

