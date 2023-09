Interviste, monologhi, canzoni con molti inediti. Rivivere Gaber in un podcast di 19 ore

Nel lungo percorso dell’affezione nei confronti di un artista, il sogno del fan è quello di entrare quanto più possibile in intimità con l’oggetto della propria ammirazione, afferrarne il vissuto reale oltre l’arte ufficiale, in una parola conoscerlo nel profondo. Vent’anni dopo la morte, Giorgio Gaber, ad esempio, mantiene una fedele comunità di ascoltatori che non si stancano di consumarne i ragionamenti e rilanciarne i significati nel presente. Per loro, e per tutti i nuovi adepti al suo culto è ora in circolazione un prodotto che permette una lunga, inedita e piuttosto inaspettata immersione nel mondo del Signor G., agevolando un avvicinamento alla sua personalità senza precedenti. Si tratta di un monumentale podcast (19 puntate per quasi altrettante ore di registrazione) intitolato “E Pensare che c’era il Pensiero”, prodotto dalla Fondazione Gaber e da Intesa Sanpaolo OnAir e disponibile gratuitamente su tutte le abituali piattaforme di diffusione, curato da Lorenzo Luporini, nipote di Giorgio Gaber, che si occupa anche di introdurre in voce i contenuti di ciascuna puntata.

