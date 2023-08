Prima di "Matrix" era "Neuromante". Intervista a Tommaso Pincio sull'IA e la fine del mondo

Pillola rossa o pillola blu? Era questa l’alternativa che si offriva a Neo, il protagonista del film Matrix all’inizio del nuovo millennio: blu significava dimenticarsi del turbinio di eventi che lo avevano condotto sull’orlo della follia e tornare a vivere la sua grigia vita di impiegato; rossa significava “entrare nella tana del Bianconiglio”, ovvero scoprire la verità sul mondo così come appare: una gigantesca illusione generata al computer e proiettata nelle menti degli esseri umani, tenuti in schiavitù dalle macchine. Forse non sembra, ma ne è passato di tempo da quando quel film era un esempio di come raccontiamo il nostro rapporto con la tecnologia. In un’intervista recente Keanu Reeves, l’attore protagonista di Matrix, ha riferito di una conversazione avuta con degli adolescenti che non avevano mai visto il film. Lui gli ha spiegato la trama, e di come il suo personaggio si battesse per liberare il reale dal virtuale. I ragazzi hanno risposto: “Perché?”. “Come perché? A te non importerebbe sapere se il mondo è reale?”. La risposta: un no secco. “E’ un segno di come certe questioni appartengano ormai al passato e lo si può capire”, dice Tommaso Pincio, scrittore e traduttore di fantascienza. “Nella vita odierna, virtuale e reale sono talmente compenetrati che non ha più senso scinderli e vederli come dimensioni contrapposte. Il virtuale è un prolungamento, un’estensione di ciò che chiamiamo reale, anzi di ciò che siamo diventati”.

