Né realismo né fantasie. Allo scrittore piace farlo strano

Invecchiare di colpo. Succede. Soprattutto se un tuo film partecipa a un festival. E non vince. E invece vince un altro film, in cui la protagonista rimane incinta di una Cadillac. Invecchi di colpo. Sicuro”. Nanni Moretti così si è preso in giro dopo l’ultimo Festival di Cannes e la Palma d’oro a “Titane” di Julia Ducournau. Già in “Aprile” aveva parodiato alla perfezione – e tutto ciò che è compiuto è giusto, sentenziò Wilde – le idiosincrasie e lo snobismo della sinistra intellettuale, ritraendosi insonne per aver portato la compagna incinta a vedere per tragico errore il cyberpunk “Strange Days”, di cui ripete angosciato i dialoghi: “Hai mai zigoviaggiato?… Ho portato mio figlio a vedere questa cazzata memorabile”. Era il 1998. Molto è cambiato nel panorama culturale. Non soltanto gli immaginari di genere, dal fantasy alla fantascienza, sono entrati nel discorso collettivo e vengono spesso branditi e valorizzati come modalità privilegiate per raccontare le sfide della modernità, dall’ecologia alla politica, ma da più parti si registra e discute qualcosa di ulteriore, per così dire: l’ibridazione dei generi stessi, l’abolizione di categorie antiche come realistico e fantastico in nome “d’altro”, appunto. E i raffronti con le sfide antropologiche del superamento di genere (sessuale) e la natura della coscienza biologica dinanzi alle prospettive dell’intelligenza artificiale non sono peregrini, per più di un aspetto.

