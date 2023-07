Il Tonio Kröger di Stephen King, cresciuto a giornaletti e chewing-gum

Torna in libreria “Stagioni diverse” in una suggestiva operazione a quattro, una voce diversa per ciascun racconto: Loredana Lipperini, Stefano Giorgianni, Simona Vinci, Andrea Cassini

Una delle notazioni più interessanti sottese al romanzo-saggio sui giochi di ruolo La stanza profonda di Vanni Santoni è che nella società occidentale contemporanea sono in gran parte scomparsi i riti di iniziazione. “Capivo appunto che ben altre parole, ben altri echi, ben altra fantasia sono necessari. Che insomma ci vuole un mito”, confidava già Pavese. Anche per questo – forse – il drago lo si uccide ancora e ancora, ancora e ancora ci si addentra nelle segrete di un videogame, ben oltre l’età in cui culture diverse consideravano quel passaggio già alle spalle in una serie di esperienze specifiche, di confronti col limite, la morte, la vastità spigolosa e seduttiva dell’universo, che poi vengono incanalate in maturità e saggezza.