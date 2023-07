Ceschino Montanari, un rinascimentale contemporaneo allenato alla bellezza

Se la vita è l’arte dell’incontro, come diceva il poeta, quell’arte lo psicoterapeuta Francesco Montanari, Ceschino per gli amici, l’ha praticata da maestro, come sa chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Come il suo maestro Ernst Bernhard, nel corso di una lunga vita (è morto novantaduenne, lo scorso gennaio), Montanari è stato tuttavia uno scrittore riluttante. Il motivo, secondo Benedetta Craveri, è che “la libertà di raccontarsi e di farci capire qualcosa di più di noi stessi e degli altri Ceschino se la concede solo a condizione di affidarsi a una improvvisazione orale destinata a non lasciar traccia. La parola riveste per lui un valore cruciale, che non le consente di essere impunemente fissata sulla pagina”.

