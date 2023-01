Discreto e affabile, Ceschino Montanari prendeva le misure al suo e al tuo mondo

La sera del 3 gennaio moriva a Roma dopo giorni di sonno e tenue veglia, nella sua casa di via Collina, Francesco “Ceschino” Montanari, ben oltre i novant’anni, discreto e affabile maestro di vita per generazioni, patriarca di una numerosa e industre famiglia molto amata (Paolina, Giovanni, Roberto e nipoti), psicoanalista junghiano, terapeuta e inventore quotidiano di un cerchio perfetto di amici devoti, der Gärtner aus Liebe secondo la definizione di Jacopo Pellegrini, il buon figliolo ingenuo, romantico e malizioso che aveva imparato a coltivare da Dio il suo giardino di Bengodi a Talamone, tra il mare e la collina, aprendolo a pranzi conversazioni concerti. “Poco importa che ‘buon figliolo’ Ceschino sia solo di riflesso, che in lui l’ingenuità (nell’accezione romantica del termine) sia una conquista a posteriori, un habitus mentale mediato dalla Kultur, non un fatto di natura a priori: una scelta personale, privata, non un destino. E pur tuttavia una scelta coronata di viole, una decisione ornata di rose” (Pellegrini).

