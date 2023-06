Lo Strega predilige la sofferenza umana, la letteratura invece arranca

Nei cinque libri rimasti in concorso domina un’autofiction mai festosa: in classifica, saldamente in vetta c’è Rosella Postorino. Fra grandi citazioni e scongiuri, vien da pensare che “vivono al di sopra delle loro possibilità intellettuali”

Per ingannare l’attesa, si sono inventati il Toto Strega. Indovina i cinque finalisti, vinci i dodici libri candidati più un invito alla serata finale. Quel posto meraviglioso dove le signore affondano i tacchi del ghiaietto, e accumulano nei piatti montagnette di cibo tipo “Incontri ravvicinati del terzo tipo” (così era, e a questi fasti gattopardescamente dovrebbe tornare). L’invito sarà per il 6 luglio, al Museo Etrusco di Villa Giulia. Vedendo la diretta su Rai Play scopriamo che c’è pure l’hashtag, i social, e tutto quel che serve a essere moderni – compresa la musichetta che accompagna gli scrittori sul palco. Stefano Coletta presenta, il primo ad arrivare è Clemente Mastella, sindaco di Benevento – lì nasce il liquore giallo. Sentiamo parole come “habitat” (il teatro romano che ospita la presentazione della cinquina), frasi come “la cultura con deve mai smettere di crescere” (neanche fosse il pil), scongiuri perché non piova “le parole sul bagnato non restano”, vengono spesi i nomi di San Paolo e Don Milani. Vien da pensare, citando qualcuno di cui ora ci sfugge il nome: “Vivono al di sopra delle loro possibilità intellettuali”.