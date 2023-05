Finalmente tradotto l'esordio di Inès Cagnati, figlia di espatriati

"Les Pipistrelles", un dramma di miseria infantile in una condizione di estraneità rispetto al mondo. La via di fuga è in sella a una bici

La solitudine dello straniero non è cosa che si risolva con un passaporto. Quando i genitori di Inès Cagnati, immigrati veneti andati a coltivare una sassosa fetta dell’Aquitania nel primo dopoguerra, decisero di farla naturalizzare francese, per lei fu “una tragedia”, una brutale sottrazione di entrambe le identità. “Non ero più niente”, spiegherà più avanti a un intervistatore alle prese con il disperato tentativo di tirarle fuori un sorriso o almeno un po’ di vanità in una trasmissione televisiva nel 1989, anno del suo ultimo libro, una raccolta di racconti intitolata Les Pipistrelles in cui torna a quelle terre decisamente ingrate e a quell’infanzia che già di per sé è una condizione di estraneità rispetto al mondo. “Mio padre dice che i francesi sono degli stranieri che vivono a casa loro, mentre gli altri sono stranieri venuti da altrove, da molto lontano, e quando parlano li si capisce ancora meno”, scrive e spiega quando ormai ha avuto molti riconoscimenti – grandi premi, grandissimi editori – per le sue opere in francese. Ma niente, l’identità è refrattaria alla burocrazia, “sono naturalizzata francese, è molto diverso”, risponde, e quegli anni di esclusione e disprezzo restano a pesare, senza risentimento, ma con la forza incontrovertibile di quello che è accaduto, e ha lasciato una traccia. “Eravamo sporchi e mal vestiti, non parlavamo francese”. Una diversità che non passava inosservata, anzi: “A scuola maestri e allievi mi picchiavano perché ero diversa. Soffrivo e mi vergognavo. Colpevole di essere povera. Colpevole di essere altro”.