L'addio di Nate Silver. Storia di un modo di raccontare la politica

I lettori all’inizio lo conoscevano solo come “poblano”. Analista di dati sul baseball durante il giorno, lo scrittore misterioso ha iniziato a immergersi nella politica in un post del blog Daily Kos pieno di dati pubblicato alle 2:10 di notte, il primo novembre 2007, intitolato “HRC Electability in Purple States”. “La Clinton è molto polarizzante. In effetti, è polarizzante come George W. Bush”, ha scritto “poblano”. “Pensate al grado di odio che provate per Shrub. Questo è ciò che molti elettori di ogni tonalità di viola e rosso provano per Hillary Clinton”. Ben presto ha avuto un pubblico fedele e ha fondato FiveThirtyEight – che prende il nome dal numero di voti nel collegio elettorale – nel marzo del 2008. A maggio ha rivelato la sua identità. “Non è molto professionale continuare a riferirsi a sé stessi come a un peperoncino”, ha scritto Nate Silver in un articolo intitolato: “No, non sono Chuck Todd”, riferendosi al conduttore e redattore politico della Nbc. Ora, 15 anni e molte iterazioni dopo, Silver sembra essere in procinto di lasciare Abc News e FiveThirtyEight, che dirige fin dalla sua fondazione. “Il mio contratto scadrà presto e mi aspetto di andare via”, ha twittato martedì. La notizia sul fatto che Silver stia pensando di lasciare FiveThirtyEight è stata data per la prima volta dall’Hollywood Reporter. Una mossa che arriva mentre le testate giornalistiche hanno dovuto affrontare licenziamenti a causa dell’incertezza economica, con la recente chiusura di BuzzFeed News e il taglio di decine di posti di lavoro da parte di altre testate. Nel tweet, Silver si è definito “triste e deluso” per i licenziamenti alla casa madre della Abc, la Disney. Silver non ha risposto a una richiesta di commento del Washington Post. Negli ultimi 15 anni, Silver si è costruito un profilo sempre più pubblico attraverso blog, proiezioni di modelli e frequenti post sui social media, dapprima come analista di baseball, poi come formulatore di pronostici di elezioni – ha previsto correttamente 49 stati su 50 nelle elezioni presidenziali del 2008 – e infine come commentatore frequente sul Covid-19. Il suo primo lavoro di rilievo con le statistiche è iniziato nei primi anni Duemila, quando ha sviluppato il Player Empirical Comparison and Organization Test Algorithm (Pecota). Lo ha venduto a Baseball Prospectus, un’organizzazione di statistica, e alla fine ha predetto che i Chicago White Sox avrebbero perso 90 partite nella stagione in cui lavorava per il gruppo, secondo quanto riportato dal New York Times.

