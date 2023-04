I figli di nessuno della Resistenza, orfani anche del primo antifascismo

La mattina del 25 aprile mia moglie, Gabriella, a cui piace molto più che a me la folla e lo stare insieme, soprattutto se c’è una banda a suonare, dopo qualche minuto di televisione con Mattarella a piazza Venezia per le celebrazioni, è andata a cercare un vecchio 33 giri, che io avevo dimenticato, con le canzoni della Resistenza, da Fischia il vento a Bella ciao. Ecco: mentre il nostro inno nazionale mi ha sempre commosso poco (e mi dispiace), quelle canzoni invece, almeno alcune, qualche brivido me lo danno. Allora non ho potuto fare a meno di pensare al mio amico più prossimo e frequentato in età adulta, Piergiorgio Bellocchio, il cui maggiore rimpianto politico era di non avere avuto l’età per fare il partigiano, nel 1943 aveva undici anni. Non me ne parlava molto, eppure sentiva in sé quel vuoto di esperienza. I suoi dubbi sul Sessantotto erano molti, nonostante avesse fondato e diretto dal 1962 al 1983 Quaderni piacentini, rivista considerata e poi ricordata come autorevolmente colpevole di “sessantottismo”. Nel suo Diario del Novecento uscito postumo nel maggio dell’anno scorso, a un solo mese dalla sua scomparsa, Piergiorgio parla spesso di storia italiana, di fascismo e antifascismo, di comunismo e anticomunismo. Mi limito a una pagina che riguarda direttamente la nascita della Resistenza contro il “nazifascismo”, cioè contro quel fascismo che si mise al servizio dell’occupazione nazista in Italia, delle sue stragi terroristiche di civili.

