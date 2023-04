E' dal 1948 che il 25 aprile non è “memoria condivisa” degli italiani

Già da qualche giorno sono iniziate le polemiche sulla partecipazione o meno degli esponenti di Fratelli d’Italia alle celebrazioni per la festa del 25 aprile. In realtà, nonostante il risalto (e l’amplificazione) che ricevono dai media, queste polemiche sono poca cosa se le confrontiamo con quello che accadde dopo il 1945. La festa della Liberazione fu allora oggetto, infatti, di quella che è stata definita una guerra della memoria, in cui a scontrarsi – diversamente da ciò che si potrebbe pensare oggi – non erano i partiti dell’arco costituzionale, da una parte, e dall’altra gli ex fascisti (rimasti sempre minoranza e che si sentivano essi stessi degli “esuli in patria”). Protagoniste di una contrapposizione assai aspra erano proprio le forze che si richiamavano all’antifascismo: da una parte la Dc e i suoi alleati centristi, dall’altra le sinistre. L’elemento scatenante fu rappresentato dall’estromissione delle sinistre dal governo e poi dalla loro sconfitta alle elezioni del 18 aprile 1948. Se inizialmente, nel 1946 e 1947, si era riusciti a ricordare in modo unitario la Liberazione, dopo di allora e per vari anni a essere celebrate furono in sostanza due feste diverse, con separate e contrapposte manifestazioni: la Dc poneva l’accento sulla guerra e sulla Resistenza come sacrificio morale di tutto un popolo e sulla necessità, caduto il fascismo, di una riconciliazione nazionale, mentre il Pci sottolineava la centralità della lotta armata a scapito di altre forme di resistenza civile (in entrambi i casi si verificava quella “distorsione della memoria”, come l’ha definita Michele Salvati, per cui agli occhi degli italiani il fascismo finiva con l’apparire sconfitto non dagli Alleati ma dai partigiani).

