Che cos'è il popolo? Un concetto chiave della politica, ben poco compreso

Un importante filosofo politico britannico, Michael Oakeshott (1901-1990), sosteneva che “in tutti i tempi la politica è uno spettacolo sgradevole”. Difficilmente, quando si parla di politica, la si associa al buon senso, alla responsabilità, alla ragione, all’equilibrio di giudizio. Al contrario, essa – con ciò intendendo non un vago attore inesistente chiamato “politica”, bensì gli attori che vi prendono parte, secondo regole e dinamiche più o meno stabilite – si macchia sovente di eccessi, di moralismo, di pietà camuffata, di corruzione. La politica, allora, non può che vivere di semplificazioni e riduzionismi. Anche – o soprattutto – a costo della chiarezza e del senso di realtà. A queste dinamiche non sfugge il soggetto cardine di un ordine democratico (ma non solo), il popolo. Un concetto che accende gli animi e infiamma le passioni, quello di popolo. E, proprio per questo, che necessita di una fredda ricognizione storico-terminologica. È quello che prova a fare Loris Zanatta in Popolo (Liberilibri, 76 pp., 14 euro). Il volume si inserisce nella nuova collana “Voltairiana” della casa editrice maceratese, creata con l’intento di proporre agili riletture dei concetti chiave del dibattito pubblico per ripulirne i contorni dalle molte storture ideologiche.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE