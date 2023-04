Il bis della “Segretaria” di Mary Gaistkill è un punto di vista diverso sulle molestie

La scrittrice americana torna sulla vicenda di Debby Roe, a cui vengono imposte pratiche sessuali punitive. E lo fa con un’abilità sconcertante nel mettere in scena in modo nitido e lucido ciò che è più sfocato, ovvero le ambivalenze umane

Dopo 35 anni, Mary Gaitskill (1954, Lexington, Kentucky) rimette mano a uno dei suoi più celebri e discussi racconti, Segretaria (era il 1988, da noi Einaudi nel 2012, raccolta Oggi sono tua), con un occhio indagatore che ora va molto più nel profondo della vicenda, anche per l’arco temporale che la narrazione abbraccia. Il nuovo testo di Gaitskill, pubblicato a fine marzo sul New Yorker con il titolo Minority Report, torna sulla vicenda di Debby Roe, la giovane segretaria di uno studio legale, il cui datore, l’avvocato Ned Johnson, approfitta del suo carattere introverso per imporle delle pratiche sessuali punitive: la sculaccia per gli errori di battitura. Debby non riesce a reagire alle molestie, è passiva, bloccata, ma a un certo punto il suo malessere si fa così forte che smette di andare al lavoro. Al contempo però l’esperienza le fa provare un’ebrezza, qualcosa di vibrante, così profondamente diverso dallo schema piatto della sua vita famigliare, dove regna una indolente cecità e incomunicabilità. Così quella cosa (“the things”, scrive) torna nei suoi pensieri quando è sola al letto e la eccita.