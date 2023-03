Tra Giorgia Meloni e Corrado Augias. Capire Renan per citarlo a dovere

Nei giorni scorsi una polemica sviluppatasi su Repubblica tra Corrado Augias e la presidente del Consiglio Meloni ha riportato all’attenzione un autore poco letto ma molto citato, Ernest Renan. A venire richiamata è soprattutto la sua conferenza “Che cos’è una nazione” del 1882: un testo famoso, ma che da noi poco ha circolato. È stato pubblicato la prima volta solo più di un secolo dopo: nel 1993 dall’editore Donzelli e poi nel 2019 da Castelvecchi; un ritardo in cui ha molto influito il tabù verso l’intero campo semantico della nazione affermatosi in Italia dopo il 1945. Comunque, prima e dopo queste edizioni non si contano quelli che hanno citato la definizione data da Renan della nazione come un “plebiscito di tutti i giorni”. Definizione giustamente celebre, poiché riassume efficacemente un elemento essenziale della nazione democratica: la volontà di stare assieme dei cittadini, la disponibilità continuamente rinnovata a riconoscersi come una comunità nazionale. Per questo aspetto Renan non diceva cose molto diverse da quelle ripetute per tutta la vita da Giuseppe Mazzini, anche lui teorico di una concezione “volontaristica” della nazione, che ne individuava un principio essenziale nel consenso dei suoi componenti contro ogni idea fondata invece sull’elemento oggettivo della “razza”.

