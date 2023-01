Chi è Pera Toons, fumettista, tiktoker, instagrammista, fenomeno editoriale dell'anno

Questa storia è una storia che non ha un vero inizio, o meglio ne ha tanti. Può partire da Arezzo, la città di Pera Toons, in arte Alessandro Perugini, in origine grafico pubblicitario, poi fumettista dentro e fuori dal web (300 mila copie vendute e nell’ultimo anno posto fisso in vetta alle classifiche di libri per ragazzi con ben quattro titoli, più quasi quattro milioni di fan sui social, tra bambini, adolescenti e adulti appassionati dei suoi enigmi e delle sue freddure, battute animate dallo stile semplice e caustico). Ma può partire, la storia, anche da un non-luogo, e cioè dall’astrattezza di un momento di noia. “E’ dalla noia, direi da una noia che diventa terapeutica, che nascono le idee migliori, peccato che oggi abbiamo troppo poco tempo per annoiarci”, dice Perugini al Foglio. E infatti lui la noia se la crea ad arte, a volte: sotto la doccia, mentre passeggia, mentre colora, mentre sta seduto con il telefono spento. Ed è in quell’attimo che l’idea arriva, non si sa da dove, sepolta sotto la frenesia delle distrazioni. Perché le distrazioni ha dovuto prenderle di mira per arrivare dov’è, Perugini, affettuosamente chiamato soltanto “Pera” da lettori, tiktoker, instagrammisti, facebookisti, ammiratori e colleghi – e persino l’editore Emanuele Di Giorgi, cofondatore e amministratore della casa editrice Tunué, non riesce più a chiamarlo per nome, neanche all’inizio dell’intervista in cui spiega dove e come ha conosciuto colui che poi sarebbe diventato un caso editoriale, in un miracoloso travaso-interazione tra mezzi mediatici al contrario: dal web alla carta, dal più moderno al più antico, da chi non legge per niente se non sui social a chi diventa lettore di bestseller come, tra gli altri, “Ridi che è meglio”, “Chi ha ucciso Kenny?” (e il suo seguito, “Il trono di Kenny”), “Ridi a CreepyPelle”, libri in cui i personaggi amati dai follower, da Pera a Kenny e Ely ad Alfie, sospesi in un’età indefinita tra fine infanzia e inizio adolescenza (10 anni? 11? 12? 13? 14?), si muovono tra scuola, casa, parchi di divertimento horror e altre ambientazioni della porta accanto, intervallando battute e pensieri timidi o spavaldi, fidelizzando il lettore come un tempo potevano fare i personaggi dei Peanuts, da Lucy a Linus a Charlie Brown a Snoopy, con le loro piccole forze e debolezze – in questo caso con la formidabile capacità di ingaggiare gare di battute e risoluzione enigmi – oppure svagando come una barzelletta lapidaria imparata a scuola (del tipo “ho scoperto che ai cannibali piace l’insalata con-dita” oppure “ma se cuocio un biscotto tre volte, ottengo un tris-cotto?”).

