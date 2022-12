Perché rileggere Brodskij, il poeta della mala Russia

Esule e perseguitato nel suo paese e adottato in America, l'intellettuale, “come il pesce sulla sabbia”, ha resistito, è sopravvissuto e ci ricorda il valore della letteratura, del suo potere politico, quale maestra di umanità

Dove manca la libertà, la vita arranca e il futuro possibile stenta a esistere. “Talora in quel caos, nei giorni pazzi e bui, / sorge un suono, echeggia una parola”. E’ ancora in corso, dallo scorso febbraio, l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, “l’operazione militare speciale”, come l’ha definita il presidente Vladimir Putin. Tenendo conto del fatto che “noi siamo solo parti / di un grande insieme da cui si dipana un filo”, scriviamo di Iosif Brodskij, “sono ebreo, poeta russo e cittadino statunitense”. Sono tutti suoi i virgolettati.