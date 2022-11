Il denaro come opera d'arte

Giunti quasi in fondo al percorso spicca isolata, come un ammonimento, una grande figura androgina avvolta in un panneggio candido, il marmo di Carrara scolpito da Giacomo Manzù per quella che avrebbe dovuto essere la tomba di Raffaele Mattioli. E’ l’Angelo della Resurrezione, tuttora all’Abbazia di Chiaravalle dove il grande banchiere mecenate, sostenitore di tutte le arti per “liberarle d’ogni forma di servilismo”, aveva progettato di avere la sua sepoltura. Con un ammicco esoterico che non stonava con l’illuminismo del personaggio, nel basamento della statua volle inciso un versetto dal Salmo 138, Resurrexi et adhuc tecum sum, “Risorsi e sono di nuovo con te”. Non l’esoterismo o la religione importano in questa bellissima mostra, nell’ultima sezione dedicata appunto a Mattioli. Ma certo quell’idea di permanenza nello spirito – affidata all’arte attraverso un grande scultore che fu suo amico e parte della sua cerchia – rende alla perfezione l’idea di che cosa intendesse, il grande banchiere di sistema, per mecenatismo. Proprio qui, nei palazzi ora delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo in piazza della Scala, che un tempo furono la sede di Comit e anche la sua casa-studio-rifugio. “Mi resi conto di essere in presenza di un patriarca del Rinascimento offerto temporaneamente in prestito al ventesimo secolo”, scrisse di lui lo scrittore moravo-americano Joseph Wechsberg. Ricchezza produce bellezza, e viceversa la bellezza amplifica i significati e le possibilità della “roba”, come la definiva Mattioli: il denaro come una merce da trafficare. Il mecenatismo moderno nasce da questa concezione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE