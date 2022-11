Povero italiano! Per i tossicomani dell'inglese urge un nuovo D'Annunzio

Come mi piace la piccola crociata di Fabio Rampelli per l’uso della lingua italiana. Mi arruolo anch’io, subito, qui. Il vicepresidente della Camera dei deputati, ovviamente in quota Fratelli d’Italia, dall’alto del suo scranno di Montecitorio ha precisato che non si dice dispenser bensì dispensatore. Siccome nel Parlamento italiano si parla italiano, e ci mancherebbe. Io oltre che alla parola sarei contrario anche alla cosa, all’osceno plasticoso oggetto che ancora oggi, in molte chiese italiane, occupa le acquasantiere al posto dell’acquasanta, documentando così la poca fede dei fedeli. Ma questo è un altro discorso e torno subito al vocabolario, anzi a Rampelli sul quale ha ironizzato, via Twitter, il solito Calenda incontinente: “Ammazza Fabio grande traguardo! Decisivo per famiglie e imprese. Dopo che hai cambiato nome al dispenser ti tocca cambiare anche Made in Italy. Una cosa tipo: fatto in Italia. Oppure ancora meglio: siamo parecchio fatti in Italia”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE