Luchino Visconti, magnifico e spietato

L’amicizia e poi la frattura e il distacco: due destini incrociati in un mondo di relazioni caleidoscopiche. In libreria il ritratto appassionato di Visconti che Giovanni Testori scrisse negli anni 70, una lode che ha le cadenze della poesia

Il genio non è un dono, ma la via d’uscita che ci si inventa in casi disperati (Sartre)

Ustionati, commossi nuotiamo nelle parabole che descrivono questi amori sbattuto a terra mi avvolgi nel velluto amico mio (Raein)