Ernesto Ragazzoni, il poeta improprio

"C’è chi taglia e cuce brache, / chi leoni addestra in gabbia, / chi va in cerca di lumache, / io fo buchi nella sabbia”, scriveva Ernesto Ragazzoni, uomo di fine Ottocento, morto sulla soglia di un tempo complesso, “ove lo sguardo non iscorge rostro / di pruno, e il piè tra i cespi alti si perde”. Outsider della letteratura. “Quanto a me, un umile / fanale io sono, / tremulo, a gas”. Un ragazzo di taverna, ironico e brillante nella conversazione, e guascone nella malinconia. “Ed è come un albor di luna piena / per le colonne d’una cattedrale; / una luce in sordina, ove sua lena / perde ogni tinta, e par quasi d’opale”. E a lui si ritorna spesso, come si fa coi luoghi cari, “… qualcosa come l’abitazione / d’una Bella nel Bosco, od il rifugio / di qualche antico frate un po’ stregone”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE