Villa Verdi in vendita è una causa patriottica: cara Meloni, tocca a lei

Non si è ancora trovato, pare, il ministro dell’Economia, figuriamoci quello della Cultura, l’ultima ruota del carro governativo. I nomi che girano fanno rabbrividire, gli unici brividi di quest’infinita estate calda. Di certo, il nuovo tenutario del Mibact dovrà occuparsi di villa Verdi a Sant’Agata, nel piacentino, che è attualmente in vendita e che dal 30 ottobre non sarà più visitabile. Qui serve forse un riassunto delle puntate precedenti. La villa, che Verdi acquistò nel 1848, ingrandì, abbellì, amò e dove visse, per lo più d’estate, dal ’51 e per il mezzo secolo seguente, è di proprietà dei Carrara Verdi, che non sono i suoi “diretti discendenti”, come sproposita l’Ansa, ma quelli di Filomena, figlia di un cugino di Giuseppe, adottata nel 1869, nominata erede universale e sposata a un Carrara, famiglia di notai e notabili locali. Alla fine di una causa ventennale sull’eredità del padre fra i Carrara Verdi attuali, tre viventi e una deceduta, la Cassazione ha deciso che la villa debba essere divisa in parti uguali. Poiché però nessuno degli eredi è in grado rilevare le quote degli altri, la casa dovrà essere venduta. E nel frattempo non ci sarà più la possibilità di visitarla.

