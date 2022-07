Viaggio nel carcere di Santo Stefano, sulle tracce del patriota Luigi Settembrini. La sua liberazione è degna di un film

Non tornavo a Ventotene da almeno quindici anni. L’ultima volta non era per il mare né per il sole che c’ero andata. Il mio obiettivo era l’isolotto di Santo Stefano, sul quale fu eretto, nel 1795, un carcere noto per aver ospitato illustri patrioti. Un progetto malvagio e a suo modo geniale quello del penitenziario borbonico: costruito secondo i princìpi illuministici del Panopticon, prevedeva il controllo simultaneo dei prigionieri da parte di un unico guardiano posto al centro dell’edificio semicircolare. La consapevolezza di essere costantemente osservati avrebbe, secondo le teorie del filosofo Jeremy Bentham, ispiratore del progetto, inibito gli istinti malvagi dei detenuti. Ne avevo fornita un’accurata descrizione in alcune pagine del mio primo romanzo senza mai averci messo piede, e il mio sopralluogo aveva lo scopo di verificarne l’attendibilità, malgrado la sopravvenuta pubblicazione del libro ne impedisse eventuali correzioni. Uno scrupolo inutile ma necessario alla mia coscienza.

