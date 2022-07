Sapete ancora fermarvi su un libro o siete finiti nell'inferno dell'impazienza?

Mai come ora leggere è stato un problema, o meglio un problema da evitare. Con internet non è difficile, lì si trova tutto

Leggo un libro sulla lettura, che vergogna. Ma non è un problema mio, anche se non si finisce mai di imparare qualcosa. Il problema della lettura lo vedo tutti i giorni intorno a me. Aumentano quelli che forse una volta, tanti anni fa, leggevano. Ora invece, sempre più spesso, se la cavano cercando su tablet e smartphone. Si informano e un po’ si illudono di aver letto libri. Mai come ora leggere è stato un problema, o meglio un problema da evitare. Con internet non è difficile, lì si trova tutto.