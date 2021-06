L'iperrealismo di Kafka, che rompe i meccanismi di una realtà oppressiva

Come nel labirinto di Escher, cerchiamo un “fuori” luminoso

Se Franz Kafka fosse iperrealista, come sostengono Deleuze e Guattari (Kafka. Per una letteratura minore. Quodlibet, riediz. 2021), come si giustificherebbe la spada di Damocle di una colpa originaria che pende su tutta la sua opera? O, meglio, cosa significa iperrealista e, ancora, è iperrealista il concetto di colpa originaria, insomma di quale colpa stiamo parlando? O si tratta di qualcos’altro? Pensando anche a Sorvegliare e punire di Foucault, il filosofo e lo psicanalista rispondono che la pena viene prima della colpa.