I 60 anni della casa editrice Marsilio

“I 60 anni della casa editrice? Li sento tutti eccome, anche se non li ho vissuti dall’inizio. Le dirò di più: in realtà sono 61, avremmo dovuto festeggiare lo scorso anno, ma con il Covid abbiamo preferito rimandare”. Quando ci parla Emanuela Bassetti, vicepresidente di Marsilio e presidente di Marsilio Arte, ci fissa con i suoi occhi scuri e ogni tanto tocca quel filo d’argento che ha al collo a cui sono attaccati charms e pendenti di ogni tipo, una collana di emozioni e ricordi di ieri e di oggi a cui è legatissima. Sono tante e tanti, “di ogni tipo” dice al Foglio, quelli della sua casa editrice veneziana il cui atto formale di fondazione risale al 23 febbraio del 1961 a Padova, grazie a un gruppo di intellettuali veneti che non avevano neanche compiuto trent’anni: Giorgio Felisari, Toni Negri, Giorgio Tinazzi e Paolo Ceccarelli. “Caratteristica comune – scrive Mario Infelise nella prefazione al catalogo storico che ne ricostruisce la storia – era la giovane età, che segnava un preciso stacco dalle generazioni precedenti, non solo negli interessi culturali e politici, ma anche nei modi di porsi in relazione con la realtà”. A loro si aggiunse, poco dopo, Cesare De Michelis, “il professore” come si diverte a chiamarlo affettuosamente Emanuela (che è stata la sua compagna di vita e di lavoro), o semplicemente “Césare”, con quella prima vocale pronunciata un po’ chiusa, come solo una milanese doc come lei può fare. Da quattro anni lui non c’è più, ma nella loro bella e luminosa casa a Dorsoduro dove siamo – come alla Marsilio – tutto parla di lui, della famiglia, delle persone a loro care e del progetto di vita fatto insieme, tra sacrifici, discese, risalite, perdite e grandi successi che meritavano di essere festeggiati.



