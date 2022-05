Letta: "Questo è l'ultimo governo della legislatura, in caso di crisi si va al voto"

"Draghi ha pieno mandato politico". Il segretario pd interviene da Sorrento all’evento “Verso Sud” e blinda il governo

“Questo è l’ultimo governo della legislatura. In caso di crisi si andrebbe al voto”. Mario Draghi ha “mandato politico”? “Glielo abbiamo dato con il voto di fiducia in parlamento”.

Enrico Letta interviene da Sorrento all’evento “Verso Sud” e blinda il governo. Dice che Draghi ha pieno mandato e che non si deve avere paura del parlamento . Giovedì è previsto il question time del premier sulle armi in Ucraina come richiesto dal leader del M5S. Ma il passaggio decisivo riguarda l’eventuale caduta dell’esecutivo. Ebbene per Letta, nel caso di caduta “si andrebbe al voto. Questo è l’ultimo governo della legislatura e io non ho dubbi che si andrà avanti con questo governo fino alla fine”