L'arte, le rose, l'India, i libri: un ricordo delle tante vite di Vittorio Ducrot

Dicevi Vittorio Ducrot, Vicky per gli amici, e ti si apriva un mondo nel vero senso della parola, “una meraviglia da amare, da scoprire e da percorrere in lungo e in largo”, come lo definiva lui, “ma soprattutto da condividere” con chi potesse permetterselo grazie ai suoi Viaggi dell’Elefante, il famoso tour operator da lui fondato, specializzato “in itinerari e soggiorni di alto profilo, i migliori voli di linea, alberghi, ristoranti, servizi”, come recitava e recita il claim dell’azienda. Il lusso che non disdegna l’avventura e viceversa, la sostenibilità come rispetto di terre e di popoli. Oggi che Vicky non c’è più, in un’epoca dilaniata dal Covid e dalla guerra e, prima ancora, dal low cost e da un brutale appiattimento del tutto, fa ancora più effetto, anche se a pensarci lui ci inviterebbe a non meravigliarci più di tanto, “perché il vero lusso e l’eleganza innata, restano. Accada ciò che accada”. Ce lo disse a casa sua l’ultima volta che lo abbiamo incontrato.

