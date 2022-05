Addio a Biancamaria Frabotta, poetessa e saggista

Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano ma sono ovunque noi siamo”. Adesso che Biancamaria Frabotta ci ha lasciati, questa epigrafe che accompagna i versi della sua nuova raccolta, Nessuno vede nessuno, in uscita a fine mese da Mondadori, ha qualcosa di profetico. Così come quello che andava dicendo: “Sarà il mio ultimo libro”. Ma diceva così solo perché i libri di versi si mettono insieme negli anni, molti anni – e lei era nata a Civitavecchia l’11 giugno nel 1946, ne aveva già settantasei di anni – non certo perché le mancasse la voglia di vivere, e di guardare il mondo, e di scrivere. Anzi era un buon periodo: il ritorno in libreria del suo unico romanzo, dell’89, Velocità di fuga (Fve edizioni) le aveva dato molta allegria.

