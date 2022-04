La malinconia, da segno distintivo delle élite a fenomeno di massa

Il termine “malinconia” deriva dal greco melancholía, composto da mélas (nero) e cholé (bile). Letteralmente, quindi, malinconia significa “bile nera”. Secondo le teorie della medicina dell’antica Grecia divulgate dalla scuola di Ippocrate, i caratteri e i conseguenti comportamenti umani sono determinati dalla combinazione dei quattro umori-base: bile nera, bile gialla, flegma e sangue (umore rosso). Pertanto, la malinconia indica quello stato d’animo che deriva da un misto di tristezza, inquietudine, malumore, tedio, ùggia. Le forme più arcaiche, melanconia e melancolia, in disuso nel linguaggio corrente, sono utilizzate in letteratura o in medicina per indicare lo stato patologico molto vicino a quello che oggi identifichiamo col termine depressione.

