Il bortsch al posto della pizza e fu subito Little Ukraine nel cuore di New York

Little Odessa sta in fondo a Brooklyn. Si chiamava Brighton Beach, prima che arrivassero in massa gli emigrati dall’Unione sovietica. Sta vicino a Coney Island, dove gira la Ruota della Fortuna che dà il titolo a un film di Woody Allen. Il sottobosco criminale era invece nel film di James Gray intitolato “Little Odessa”: guerra tra mafie “etniche” per una volta senza italiani di mezzo. Molto prima della Little Odessa c’era a Manhattan (e un po’ c’è ancora) una Little Ukraine. Viene celebrata in questo giorni sulla “Yesteryear Issue” del New York Magazine, numero speciale dedicato ai tempi andati. Negli anni 30 uno scrittore curioso poteva avventurarsi nel Lower East Side per vedere lo spettacolo di un commediografo ucraino-americano, William Chopinsky, seduto in sala con 2.000 persone. Dopo lo spettacolo poteva fare un giro nel quartiere scoprendo spettacoli folkloristici, associazioni di mutuo soccorso, bambini istruiti sul significato della bandiera giallo-blu, la sede di un giornale ucraino. Per non buttar via niente, lo scrittore curioso ne ricavò un articolo intitolato “Ukrainia on the Bowery”.

