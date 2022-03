“Se con un russo si può trattare, con la Russia non ti metterai mai d'accordo”

Viktor Erofeev è un grande boxeur della letteratura russa contemporanea: tecnica sopraffina, gancio sinistro implacabile, ambidestro, e all’attivo una manciata di opere acute e imprevedibili, forbite e crude, repentine per freschezza e circolazione sanguigna, ma dense e profonde, costruite senza tener troppo conto delle leggi della fisica narrativa così come le conosciamo – è uno di quelli che può tutto, insomma, beato lui. Classe 1947, venne espulso nel 1979 dall’Unione degli scrittori per via della sua partecipazione all’almanacco “Metropol”. Da quel momento, per quasi dieci anni, nessun russo ha più potuto leggere in patria, e in lingua originale, la sua opera – ma lo poteva fare in Francia, paese in cui Erofeev ha risieduto negli anni del dissenso.L’Enciclopedia dell’anima russa (Spirali) è, tra i suoi inclassificabili libri, il più bello. Enigmatico e molteplice – saggio totale, romanzo parziale, strale cruento, ode dolcissima – è una bestemmia, una performance, un passepartout, un capolavoro che contiene tutto come titolo promette, e che affronta gli stereotipi e li rigenera; o li conferma, Erofeev non giura mai nulla a nessuno.

