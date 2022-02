Aldo Palazzeschi aiutaci tu, contro i vizi della “volontà di potenza”

Aldo Palazzeschi, ovvero l’imprendibile, lo scrittore italiano del Novecento più leggero dell’aria, è ora protagonista di una nuova, esauriente e brillante monografia critica e biografica. “Palazzeschi” di Gino Tellini (Salerno editrice, pp. 340, euro 25) è un libro da leggere, per la semplice ragione che il competentissimo critico è davvero ispirato dal suo autore, avendolo letto e studiato per decenni. Del resto la bibliografia su Palazzeschi è vastissima: sfogliandola in fondo al volume noto perfino un articolo di Montale del 1957 in cui si parla sia di Palazzeschi sia di Auden. Non ho a portata di mano gli scritti critici di Montale per verificare di che cosa si tratti, ma l’accostamento lo trovo suggestivo, dato che certamente i due sono accomunati da alcune cose: l’eccezionale mobilità dell’intelligenza e dell’immaginazione, l’originalità sorprendente della tecnica, lo spirito umoristico e satirico. Auden però è intellettualmente assai complesso e arduo, mentre Palazzeschi ha sempre amato la semplicità e l’evidenza; non ha studiato a Oxford e (dice Tellini) è “insofferente di aule scolastiche e di professori”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE