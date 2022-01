Giù tutta la storia occidentale. Via anche il monumento a Roosevelt

La statua dell’ex presidente americano che dal 1940 si ergeva davanti al Museo di Storia naturale di New York è stato rimossa: simbolo di colonialismo e razzismo. Donald Kagan lo aveva previsto

Il monumento all’ex presidente americano Theodore Roosevelt che dal 1940 si ergeva davanti al Museo di Storia naturale di New York è stato rimosso. Da tempo era finito nel mirino delle critiche come simbolo di colonialismo e razzismo. Qualche settimana fa era stato Thomas Jefferson, l’autore della Dichiarazione di indipendenza, a essere fatto sloggiare dal municipio di New York.